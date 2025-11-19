STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 4 715,67 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,040 Prozent leichter bei 4 712,89 Punkten in den Handel, nach 4 714,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 718,89 Punkte, das Tagestief hingegen 4 698,30 Zähler.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 1,90 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 596,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 248,25 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,69 Prozent zu. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 1,17 Prozent auf 310,30 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 27,17 EUR), BAT (+ 0,92 Prozent auf 41,66 GBP), Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 79,80 CHF) und Novartis (+ 0,67 Prozent auf 102,68 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Enel (-2,10 Prozent auf 8,81 EUR), National Grid (-0,67 Prozent auf 11,64 GBP), RELX (-0,65 Prozent auf 30,37 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,56 Prozent auf 84,70 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 556 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,694 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at