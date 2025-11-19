Nestlé Aktie
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Nestlé-Papier an diesem Tag bei 104,12 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Nestlé-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,043 Nestlé-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,26 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 612,37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,88 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 202,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
