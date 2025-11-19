Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Nestlé-Einstieg? 19.11.2025 10:05:09

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nestlé-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Nestlé-Papier an diesem Tag bei 104,12 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Nestlé-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,043 Nestlé-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,26 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 612,37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,88 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 202,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten