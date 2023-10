SIX-Handel: SLI am Mittag im Plus

Um 12:10 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,55 Prozent auf 1 620,93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,543 Prozent auf 1 620,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 612,01 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 614,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 622,59 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 1 714,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 1 794,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 625,54 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,58 Prozent nach unten. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 1,66 Prozent auf 241,70 CHF), ams (+ 1,25 Prozent auf 3,23 CHF), Logitech (+ 1,06 Prozent auf 70,64 CHF), Holcim (+ 1,04 Prozent auf 56,10 CHF) und Sandoz (+ 1,02 Prozent auf 24,65 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Givaudan (-0,96 Prozent auf 2 997,00 CHF), Schindler (-0,44 Prozent auf 179,90 CHF), VAT (-0,34 Prozent auf 323,30 CHF), UBS (-0,19 Prozent auf 21,17 CHF) und Geberit (-0,02 Prozent auf 421,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 955 425 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 264,426 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at