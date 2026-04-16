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SLI-Performance im Fokus 16.04.2026 09:29:00

SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SLI notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent leichter bei 2 128,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 2 129,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 127,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 130,69 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,63 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 2 040,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 173,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 867,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,04 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 0,79 Prozent auf 76,76 CHF), Julius Bär (+ 0,77 Prozent auf 62,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,44 Prozent auf 72,72 CHF), UBS (+ 0,30 Prozent auf 33,95 CHF) und Partners Group (+ 0,18 Prozent auf 915,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-1,59 Prozent auf 557,40 CHF), Straumann (-0,94 Prozent auf 88,36 CHF), Lindt (-0,78 Prozent auf 10 150,00 CHF), Amrize (-0,65 Prozent auf 45,75 CHF) und Galderma (-0,54 Prozent auf 155,75 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124 638 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 274,437 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 78,74 0,48% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 49,53 -0,46% Amrize
Galderma 168,00 -1,18% Galderma
Julius Bär 67,84 1,10% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 000,00 -0,90% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 83,26 0,70% Logitech S.A.
Partners Group AG 995,40 0,59% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 342,25 -0,22% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 96,00 -0,52% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 141,40 0,18% Swiss Re AG
UBS 36,83 0,60% UBS
VAT 606,00 -1,08% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 602,60 -0,59% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 128,23 -0,15%

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