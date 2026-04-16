Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SLI-Performance im Fokus
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16.04.2026 09:29:00
SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten
Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent leichter bei 2 128,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 2 129,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,37 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 127,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 130,69 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,63 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 2 040,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 173,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 867,06 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,04 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 0,79 Prozent auf 76,76 CHF), Julius Bär (+ 0,77 Prozent auf 62,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,44 Prozent auf 72,72 CHF), UBS (+ 0,30 Prozent auf 33,95 CHF) und Partners Group (+ 0,18 Prozent auf 915,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-1,59 Prozent auf 557,40 CHF), Straumann (-0,94 Prozent auf 88,36 CHF), Lindt (-0,78 Prozent auf 10 150,00 CHF), Amrize (-0,65 Prozent auf 45,75 CHF) und Galderma (-0,54 Prozent auf 155,75 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124 638 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 274,437 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|78,74
|0,48%
|Amrize
|49,53
|-0,46%
|Galderma
|168,00
|-1,18%
|Julius Bär
|67,84
|1,10%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 000,00
|-0,90%
|Logitech S.A.
|83,26
|0,70%
|Partners Group AG
|995,40
|0,59%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|342,25
|-0,22%
|Straumann Holding AG
|96,00
|-0,52%
|Swiss Re AG
|141,40
|0,18%
|UBS
|36,83
|0,60%
|VAT
|606,00
|-1,08%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|602,60
|-0,59%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 128,23
|-0,15%
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