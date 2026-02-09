ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 09.02.2026 15:59:27

SIX-Handel: SLI liegt im Plus

SIX-Handel: SLI liegt im Plus

In Zürich ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent aufwärts auf 2 156,95 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,181 Prozent stärker bei 2 158,23 Punkten in den Handel, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 163,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 151,88 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SLI bei 2 005,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der SLI bei 2 071,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,278 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 62,76 CHF), Adecco SA (+ 2,09 Prozent auf 23,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF), Holcim (+ 1,64 Prozent auf 77,96 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,28 Prozent auf 189,35 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-1,28 Prozent auf 11 550,00 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 058,00 CHF), Swisscom (-1,13 Prozent auf 654,50 CHF), Straumann (-1,04 Prozent auf 98,56 CHF) und Sonova (-1,02 Prozent auf 203,70 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 645 623 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,70 2,24% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 25,16 0,48% Adecco SA
Givaudan AG 3 344,00 -1,09% Givaudan AG
Holcim AG 85,90 2,29% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 207,90 1,76% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 640,00 -0,86% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Roche AG (Genussschein) 353,70 -0,76% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 68,66 2,32% Sandoz
Sonova AG 223,90 -0,40% Sonova AG
Straumann Holding AG 108,15 -0,96% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 138,60 -0,82% Swiss Re AG
Swisscom AG 718,50 -0,76% Swisscom AG
Temenos AG 73,40 1,66% Temenos AG
UBS 37,18 0,11% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 161,58 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen