|Kursentwicklung
|
09.02.2026 15:59:27
SIX-Handel: SLI liegt im Plus
Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent aufwärts auf 2 156,95 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,181 Prozent stärker bei 2 158,23 Punkten in den Handel, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 163,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 151,88 Zählern.
SLI seit Beginn Jahr
Der SLI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SLI bei 2 005,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der SLI bei 2 071,27 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,278 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 62,76 CHF), Adecco SA (+ 2,09 Prozent auf 23,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF), Holcim (+ 1,64 Prozent auf 77,96 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,28 Prozent auf 189,35 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-1,28 Prozent auf 11 550,00 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 058,00 CHF), Swisscom (-1,13 Prozent auf 654,50 CHF), Straumann (-1,04 Prozent auf 98,56 CHF) und Sonova (-1,02 Prozent auf 203,70 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 645 623 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
