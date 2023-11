SIX-Handel: SLI zum Handelsende fester

In Zürich standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Der SLI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 1 698,68 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,115 Prozent leichter bei 1 696,06 Punkten, nach 1 698,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 696,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 710,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 1 702,29 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, bei 1 733,52 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Stand von 1 708,13 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 599,02 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 2,74 Prozent auf 55,42 CHF), ams (+ 2,46 Prozent auf 3,38 CHF), Givaudan (+ 2,38) Prozent auf 3 264,00 CHF), Swatch (I) (+ 2,27 Prozent auf 239,00 CHF) und UBS (+ 2,26 Prozent auf 22,59 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-5,35 Prozent auf 63,38 CHF), Sandoz (-1,89 Prozent auf 25,99 CHF), Sonova (-1,65 Prozent auf 232,40 CHF), Novartis (-1,11 Prozent auf 83,62 CHF) und Holcim (-0,84 Prozent auf 61,74 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 7 592 915 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,164 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,78 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent gelockt.

