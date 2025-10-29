Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück

Der SMI zeigt sich am Mittwochnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,53 Prozent tiefer bei 12 295,00 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,457 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 12 365,92 Punkte an der Kurstafel, nach 12 360,15 Punkten am Vortag.

Bei 12 293,03 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 374,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,93 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 29.09.2025, einen Wert von 12 006,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 958,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 100,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,16 Prozent auf 92,08 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 71,78 CHF), Sika (+ 0,28 Prozent auf 159,00 CHF), Lonza (+ 0,04 Prozent auf 570,40 CHF) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 161,90 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-1,45 Prozent auf 97,44 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 372,00 CHF), Swisscom (-1,20 Prozent auf 576,50 CHF), Geberit (-1,19 Prozent auf 595,60 CHF) und Nestlé (-1,07 Prozent auf 78,51 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 680 960 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,655 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

