Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht Abschläge

Der SLI zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent auf 2 015,70 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,371 Prozent fester bei 2 026,10 Punkten in den Handel, nach 2 018,62 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 015,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 027,14 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 966,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 992,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der SLI bei 1 979,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,90 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Temenos (+ 18,33 Prozent auf 73,60 CHF), Straumann (+ 7,79 Prozent auf 94,38 CHF), Logitech (+ 3,16 Prozent auf 92,08 CHF), Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 50,82 CHF) und Swatch (I) (+ 1,47 Prozent auf 175,55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-3,00 Prozent auf 11,30 CHF), Lindt (-2,32 Prozent auf 12 610,00 CHF), Novartis (-1,45 Prozent auf 97,44 CHF), Adecco SA (-1,25 Prozent auf 22,12 CHF) und Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 372,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 680 960 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 224,655 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2025 hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at