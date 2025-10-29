Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI aktuell
|
29.10.2025 15:59:41
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht Abschläge
Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent auf 2 015,70 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,371 Prozent fester bei 2 026,10 Punkten in den Handel, nach 2 018,62 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 015,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 027,14 Einheiten.
SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 966,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 992,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der SLI bei 1 979,01 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,90 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Temenos (+ 18,33 Prozent auf 73,60 CHF), Straumann (+ 7,79 Prozent auf 94,38 CHF), Logitech (+ 3,16 Prozent auf 92,08 CHF), Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 50,82 CHF) und Swatch (I) (+ 1,47 Prozent auf 175,55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-3,00 Prozent auf 11,30 CHF), Lindt (-2,32 Prozent auf 12 610,00 CHF), Novartis (-1,45 Prozent auf 97,44 CHF), Adecco SA (-1,25 Prozent auf 22,12 CHF) und Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 372,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 680 960 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 224,655 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Werte
2025 hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25