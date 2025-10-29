SIX-Handel SLI zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Letztendlich schloss der SLI am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 2 017,26 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,371 Prozent höher bei 2 026,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 018,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 027,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 013,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 1,36 Prozent nach. Vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der SLI noch bei 1 966,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 992,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 979,01 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4,98 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Temenos (+ 19,69 Prozent auf 74,45 CHF), Straumann (+ 7,61 Prozent auf 94,22 CHF), Logitech (+ 3,65 Prozent auf 92,52 CHF), Sandoz (+ 1,93 Prozent auf 50,68 CHF) und Swatch (I) (+ 1,68 Prozent auf 175,90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-4,89 Prozent auf 11,08 CHF), Lindt (-2,94 Prozent auf 12 530,00 CHF), Givaudan (-2,08 Prozent auf 3 342,00 CHF), Geberit (-1,82 Prozent auf 591,80 CHF) und Nestlé (-1,12 Prozent auf 78,47 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8 155 713 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,655 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent an der Spitze im Index.

