SIX-Handel: SLI zum Handelsende mit Gewinnen

Der SLI sprang im SIX-Handel letztendlich um 0,43 Prozent auf 1 952,13 Punkte an. In den Montagshandel ging der SLI 0,967 Prozent stärker bei 1 962,53 Punkten, nach 1 943,73 Punkten am Vortag.

Bei 1 947,08 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 962,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der SLI bei 1 955,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 1 923,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der SLI auf 1 768,90 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,70 Prozent aufwärts. Bei 1 993,61 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit UBS (+ 2,00 Prozent auf 26,98 CHF), Julius Bär (+ 1,67 Prozent auf 51,04 CHF), Swiss Life (+ 1,30 Prozent auf 669,20 CHF), Straumann (+ 1,26 Prozent auf 112,70 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,20 Prozent auf 261,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sika (-0,82 Prozent auf 255,10 CHF), VAT (-0,71 Prozent auf 505,80 CHF), Partners Group (-0,56 Prozent auf 1 147,50 CHF), Lonza (-0,41 Prozent auf 488,40 CHF) und Geberit (-0,30 Prozent auf 529,20 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 967 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,618 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Mit 5,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

