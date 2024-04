SIX-Handel: SMI klettert zum Start

Am Donnerstag steigt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 11 513,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,239 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,027 Prozent leichter bei 11 492,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 495,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 492,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 516,12 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,103 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 11 685,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, stand der SMI bei 11 153,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 265,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,27 Prozent auf 4 082,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,67 Prozent auf 254,50 CHF), Sonova (+ 0,63 Prozent auf 257,60 CHF), Lonza (+ 0,52 Prozent auf 538,20 CHF) und Nestlé (+ 0,43 Prozent auf 93,86 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-0,66 Prozent auf 78,52 CHF), UBS (-0,44 Prozent auf 26,95 CHF), Zurich Insurance (-0,44 Prozent auf 473,00 CHF), Richemont (-0,30 Prozent auf 133,05 CHF) und Partners Group (-0,28 Prozent auf 1 268,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 367 265 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249,470 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

