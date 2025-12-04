Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:13 Uhr Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 12 874,87 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,484 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,065 Prozent höher bei 12 866,75 Punkten, nach 12 858,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 860,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 880,92 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,551 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, notierte der SMI bei 12 306,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 383,47 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 11 783,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,76 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 58,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,22 Prozent auf 161,55 CHF), Sika (+ 1,16 Prozent auf 156,95 CHF), Partners Group (+ 1,06 Prozent auf 935,60 CHF) und Holcim (+ 0,89 Prozent auf 75,08 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-0,66 Prozent auf 63,48 CHF), Swisscom (-0,62 Prozent auf 559,00 CHF), Novartis (-0,45 Prozent auf 106,92 CHF), Nestlé (-0,38 Prozent auf 78,22 CHF) und Roche (-0,32 Prozent auf 312,80 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 192 161 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,173 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Zurich Insurance lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at