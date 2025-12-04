SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI mittags

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,38 Prozent fester bei 12 907,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,484 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,065 Prozent stärker bei 12 866,75 Punkten, nach 12 858,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 860,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 907,74 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,807 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, den Stand von 12 306,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 383,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der SMI einen Wert von 11 783,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,04 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern registriert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 1,63 Prozent auf 3 362,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,57 Prozent auf 162,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 57,90 CHF), Holcim (+ 1,13 Prozent auf 75,26 CHF) und Sika (+ 1,00 Prozent auf 156,70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-0,33 Prozent auf 551,80 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,72 CHF), Richemont (-0,20 Prozent auf 173,20 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 562,00 CHF) und Roche (-0,06 Prozent auf 313,60 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 678 903 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,02 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

