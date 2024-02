SIX-Handel SPI gibt zum Start des Montagshandels nach

Das macht der SPI am ersten Tag der Woche.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 14 962,76 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,976 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,051 Prozent tiefer bei 14 979,33 Punkten in den Montagshandel, nach 14 986,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 980,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 962,76 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.01.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 839,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 267,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 386,11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,70 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 993,04 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Idorsia (+ 38,75 Prozent auf 3,33 CHF), Spexis (+ 20,85 Prozent auf 0,20 CHF), Meyer Burger (+ 7,22 Prozent auf 0,09 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,48 Prozent auf 0,08 CHF) und Kinarus (+ 3,13 Prozent auf 0,01 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-7,33 Prozent auf 0,14 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,41 Prozent auf 0,56 CHF), GAM (-4,90 Prozent auf 0,33 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,26 Prozent auf 0,09 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-2,90 Prozent auf 5,36 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 620 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 261,634 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index.

