Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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20.03.2026 14:15:00
Skeptics Fear Autonomous Vehicles Will Destroy Uber. Here's Why They May Be Wrong.
For years, the rise of robotaxis has been framed as an existential threat to Uber Technologies (NYSE: UBER). The logic seems straightforward: if autonomous vehicles eventually replace human drivers, companies building the technology -- such as Waymo or Tesla -- could bypass ride-hailing platforms altogether.But Uber believes the opposite could happen. Rather than shrinking the ride-hailing market, autonomous vehicles could actually expand it. If that view proves correct, the technology that many investors fear could end up actually strengthening Uber's long-term opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Uber
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