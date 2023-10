SLI aktuell: SLI am Mittwochmittag im Plus

Beim SLI stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 1 721,84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,515 Prozent leichter bei 1 711,57 Punkten in den Handel, nach 1 720,43 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 721,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 709,17 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,91 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 730,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, lag der SLI noch bei 1 723,71 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 11.10.2022, mit 1 525,19 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 104,88 CHF), Roche (+ 1,50 Prozent auf 256,45 CHF), Lindt (+ 1,44 Prozent auf 9 870,00 CHF), ams (+ 1,34 Prozent auf 4,02 CHF) und Novartis (+ 1,05 Prozent auf 90,06 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-3,47 Prozent auf 109,95 CHF), Kühne + Nagel International (-1,47 Prozent auf 262,00 CHF), Schindler (-1,31 Prozent auf 184,40 CHF), Swatch (I) (-1,20 Prozent auf 231,30 CHF) und Geberit (-1,08 Prozent auf 456,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die Sandoz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 035 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 273,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,43 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at