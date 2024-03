SLI aktuell: SLI legt den Rückwärtsgang ein

In Zürich ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 1 903,88 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,368 Prozent schwächer bei 1 899,36 Punkten, nach 1 906,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 1 897,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 907,26 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Stand von 1 796,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 757,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 715,62 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,96 Prozent zu. Bei 1 907,30 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 1,18 Prozent auf 241,00 CHF), Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 511,20 CHF), Givaudan (+ 0,46 Prozent auf 3 921,00 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,51 CHF) und Julius Bär (+ 0,36 Prozent auf 50,46 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-2,46 Prozent auf 459,60 CHF), Lindt (-1,50 Prozent auf 11 140,00 CHF), ams (-1,47 Prozent auf 1,14 CHF), Temenos (-1,15 Prozent auf 65,48 CHF) und Straumann (-1,13 Prozent auf 149,25 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 807 642 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,61 zu Buche schlagen. Mit 5,97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at