SLI aktuell: Zum Start Pluszeichen im SLI

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,26 Prozent höher bei 2 105,12 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,491 Prozent stärker bei 2 109,95 Punkten, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 111,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 104,56 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,007 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 115,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der SLI noch bei 1 951,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,13 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 4,84 Prozent auf 34,89 CHF), VAT (+ 3,67 Prozent auf 576,80 CHF), Straumann (+ 2,12) Prozent auf 85,56 CHF), Julius Bär (+ 1,11 Prozent auf 62,20 CHF) und Schindler (+ 0,66 Prozent auf 275,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-3,93 Prozent auf 60,20 CHF), Partners Group (-2,12 Prozent auf 866,40 CHF), Richemont (-1,34 Prozent auf 147,10 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 651,00 CHF) und Swiss Life (-0,82 Prozent auf 919,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 378 139 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,812 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at