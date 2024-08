SLI-Handel aktuell: Das macht der SLI aktuell

Der SLI zeigt sich am Mittag schwächer.

Um 12:10 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 1 913,87 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,348 Prozent fester bei 1 925,80 Punkten in den Handel, nach 1 919,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 913,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 928,29 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 2 002,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, stand der SLI noch bei 1 915,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SLI mit 1 749,46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,53 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 0,92 Prozent auf 181,60 CHF), Lindt (+ 0,64 Prozent auf 10 930,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 45,67 CHF), Swiss Re (+ 0,24 Prozent auf 104,25 CHF) und UBS (+ 0,16 Prozent auf 24,89 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-1,74 Prozent auf 110,40 CHF), ams (-1,59 Prozent auf 0,98 CHF), Givaudan (-1,14 Prozent auf 4 090,00 CHF), Geberit (-1,03 Prozent auf 517,40 CHF) und Novartis (-0,66 Prozent auf 96,10 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 331 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241,177 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at