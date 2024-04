SLI-Handel aktuell: SLI am Freitagmittag mit Gewinnen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent fester bei 1 884,54 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 1 891,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 880,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 883,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 892,65 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,280 Prozent zurück. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 1 921,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 772,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, wies der SLI einen Wert von 1 758,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,25 Prozent auf 81,00 CHF), UBS (+ 1,74 Prozent auf 26,85 CHF), Julius Bär (+ 1,48 Prozent auf 52,04 CHF), Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 106,50 CHF) und Novartis (+ 1,02 Prozent auf 86,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Zurich Insurance (-3,77 Prozent auf 451,50 CHF), Swatch (I) (-1,02 Prozent auf 203,00 CHF), Geberit (-0,78 Prozent auf 506,40 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 131,05 CHF) und Givaudan (-0,47 Prozent auf 3 986,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 073 670 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 250,873 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

