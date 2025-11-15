Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
15.11.2025 14:51:00
Smarte Brille "Inmo Air 3" ist ein vollwertiger Android-Computer auf der Nase
Mit der auf Kickstarter erhältlichen Inmo Air 3 erhalten Unterstützer einen Android-Computer auf der Nase, der keine Verbindung zu einem Smartphone benötigt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
