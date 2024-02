SMI aktuell: SMI notiert mittags im Minus

Am Dienstag notiert der SMI um 10:38 Uhr via SIX 0,54 Prozent schwächer bei 11 213,50 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,283 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,364 Prozent stärker bei 11 315,53 Punkten in den Handel, nach 11 274,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 318,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 212,69 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, mit 11 185,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der SMI bei 10 576,75 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 11 283,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,387 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 1,85 Prozent auf 101,90 CHF), Alcon (+ 0,58 Prozent auf 66,10 CHF), Logitech (+ 0,54 Prozent auf 73,80 CHF), Lonza (+ 0,45 Prozent auf 446,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,36 Prozent auf 621,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-2,41 Prozent auf 25,08 CHF), Sonova (-1,83 Prozent auf 273,80 CHF), Nestlé (-1,03 Prozent auf 99,03 CHF), Partners Group (-0,68 Prozent auf 1 161,50 CHF) und Sika (-0,63 Prozent auf 236,50 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 130 468 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,756 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

