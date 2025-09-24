Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 170 auf 160 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er sei ein "Fan" des Turnarounds und der verbesserten Ergebnisstabilität der Schweizer, in der Bewertung hätten sie gegenüber der Konkurrenz aber inzwischen aufgeholt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
160,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
141,05 CHF
Abst. Kursziel*:
13,43%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
141,05 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
13,43%
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
