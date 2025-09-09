Swiss Re Aktie
|150,60EUR
|-0,95EUR
|-0,63%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Kamran M Hossain reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzung für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas, blieb damit aber über dem Unternehmensziel./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Overweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
170,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
141,65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20,01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
141,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,01%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.25
|Verluste in Zürich: SMI legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
08.09.25
|SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|14.08.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|150,60
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:10
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:48
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.