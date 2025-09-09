Swiss Re Aktie
|150,60EUR
|-0,95EUR
|-0,63%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re angesichts einer hauseigenen Rückversicherungs-Konferenz in Monte Carlo auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Ein wichtiges Fazit vom ersten Tag sei, dass sich der allgemeine Trend sinkender Preise zwar wahrscheinlich fortsetzen wird, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell blieben die Marktbedingungen jedoch relativ gut und die für Rückversicherungsleistungen gezahlten Preise seien immer noch risikogemäß./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
161,40 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,06%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|150,60
|-0,63%
