Swiss Re Aktie
|164,20EUR
|5,00EUR
|3,14%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
14.08.2025 09:52:23
Swiss Re Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
143,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
154,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
150,45 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,95%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
