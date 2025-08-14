Swiss Re Aktie

164,20EUR 5,00EUR 3,14%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

14.08.2025 09:52:23

Swiss Re Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Sector Perform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
143,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
154,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
150,45 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,95%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

