Swiss Re Aktie
|151,50EUR
|1,30EUR
|0,87%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Preisschwächung bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
142,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142,45 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,30%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
11.09.25
|Handel in Zürich: SLI schließt im Plus (finanzen.at)
|
11.09.25
|Aufschläge in Zürich: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.25
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)