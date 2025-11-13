SMI aktuell: SMI zeigt sich fester

Am Donnerstag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent fester bei 12 809,33 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,476 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,230 Prozent höher bei 12 823,22 Punkten in den Handel, nach 12 793,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 806,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 843,08 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 3,35 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 12 484,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der SMI einen Stand von 11 978,85 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Wert von 11 703,81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,20 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 1,80 Prozent auf 884,20 CHF), Swiss Re (+ 0,79 Prozent auf 153,00 CHF), Novartis (+ 0,57 Prozent auf 105,30 CHF), Givaudan (+ 0,41 Prozent auf 3 460,00 CHF) und Holcim (+ 0,38 Prozent auf 73,94 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 156,65 CHF), Swisscom (-1,26 Prozent auf 589,50 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 156,20 CHF), Alcon (-0,56 Prozent auf 63,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,42 Prozent auf 57,18 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 674 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 248,591 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

