SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,17 Prozent fester bei 11 293,94 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,364 Prozent auf 11 315,53 Punkte an der Kurstafel, nach 11 274,47 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 11 318,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 288,78 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 185,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, wurde der SMI mit 10 576,75 Punkten berechnet. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 11 283,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,11 Prozent. Bei 11 473,57 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,85 Prozent auf 101,90 CHF), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 129,75 CHF), Zurich Insurance (+ 0,79 Prozent auf 444,20 CHF), Lonza (+ 0,72 Prozent auf 447,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,65 Prozent auf 623,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil UBS (-2,49 Prozent auf 25,06 CHF), Sonova (-2,40 Prozent auf 272,20 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 505,60 CHF), Roche (-0,07 Prozent auf 230,35 CHF) und Alcon (+ 0,06 Prozent auf 65,76 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 944 564 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 272,756 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,50 Prozent gelockt.

