SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der SMI verlor zum Handelsende an Boden.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent schwächer bei 11 577,80 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,281 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,306 Prozent leichter bei 11 588,09 Punkten, nach 11 623,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 613,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 536,27 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 398,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, bewegte sich der SMI bei 11 146,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Stand von 10 613,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,65 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 1,61 Prozent auf 79,76 CHF), Swiss Re (+ 1,22 Prozent auf 116,00 CHF), Lonza (+ 0,88 Prozent auf 482,20 CHF), Swiss Life (+ 0,70 Prozent auf 634,80 CHF) und Geberit (+ 0,65 Prozent auf 530,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Partners Group (-3,13 Prozent auf 1 254,50 CHF), Richemont (-1,55 Prozent auf 139,85 CHF), UBS (-1,32 Prozent auf 27,69 CHF), Nestlé (-0,93 Prozent auf 93,81 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 41,93 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 870 604 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,219 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,15 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

