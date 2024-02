SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Geberit-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 27.02.2021 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 536,20 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,865 Geberit-Aktien. Die gehaltenen Geberit-Papiere wären am 26.02.2024 966,06 CHF wert, da der Schlussstand 518,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 3,39 Prozent verkleinert.

Geberit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at