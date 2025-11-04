Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Profitable Holcim-Investition?
|
04.11.2025 10:04:11
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Holcim-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Holcim-Aktie an diesem Tag 21,59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,317 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2025 3 267,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70,54 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 226,72 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 38,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
Analysen zu Holcim AG
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
