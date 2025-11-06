Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent tiefer bei 12 312,62 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,418 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12 338,55 Zählern und damit 0,202 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 363,53 Punkte).

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 12 304,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 338,26 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,526 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der SMI mit 12 551,36 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 11 755,32 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 11 847,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 5,92 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,66 Prozent auf 582,50 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 348,00 CHF), Lonza (+ 0,45 Prozent auf 540,80 CHF), Alcon (+ 0,17 Prozent auf 59,94 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,13 Prozent auf 151,05 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Zurich Insurance (-1,87 Prozent auf 557,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 56,98 CHF), Holcim (-1,18 Prozent auf 70,36 CHF), Sonova (-0,96 Prozent auf 216,90 CHF) und UBS (-0,80 Prozent auf 30,93 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 388 938 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 225,784 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

