Mittwochshandel in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen

So bewegte sich der SMI am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent fester bei 12 363,53 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,414 Prozent tiefer bei 12 255,97 Punkten in den Handel, nach 12 306,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 255,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 387,56 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,942 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 507,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, lag der SMI bei 11 858,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der SMI 11 866,01 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit UBS (+ 2,10 Prozent auf 31,18 CHF), Sika (+ 2,04 Prozent auf 152,55 CHF), Swiss Re (+ 1,56 Prozent auf 149,75 CHF), Sonova (+ 1,53 Prozent auf 219,00 CHF) und Holcim (+ 1,42 Prozent auf 71,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,45 Prozent auf 59,84 CHF), Swisscom (-0,69 Prozent auf 573,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,48 Prozent auf 57,86 CHF), Lonza (-0,30 Prozent auf 538,40 CHF) und Swiss Life (-0,18 Prozent auf 880,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 763 386 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 222,174 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

