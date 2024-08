SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Holcim-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Holcim-Aktie bei 52,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Holcim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,892 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2024 gerechnet (74,22 CHF), wäre das Investment nun 140,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 40,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 43,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at