SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 205,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 4,869 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 288,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 405,55 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,56 Prozent angewachsen.

Kühne + Nagel International war somit zuletzt am Markt 34,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at