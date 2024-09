SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kühne + Nagel International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Kühne + Nagel International-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 123,50 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 80,972 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 951,42 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 17.09.2024 auf 246,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 99,51 Prozent vermehrt.

Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at