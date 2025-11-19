Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lukrative Kühne + Nagel International-Anlage?
|
19.11.2025 10:05:09
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kühne + Nagel International-Aktie an diesem Tag 210,40 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,529 Kühne + Nagel International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 150,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 143,54 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,56 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 18,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|164,80
|0,73%
