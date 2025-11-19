SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kühne + Nagel International-Aktie an diesem Tag 210,40 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,529 Kühne + Nagel International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 150,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 143,54 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,56 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 18,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at