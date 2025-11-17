Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Montagnachmittag mit Abgaben

Um 15:41 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,22 Prozent auf 12 607,09 Punkte nach. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,471 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 12 632,90 Punkte an der Kurstafel, nach 12 634,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 12 655,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 559,37 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 644,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 12 074,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 11 627,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,46 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 1,32 Prozent auf 105,80 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 583,50 CHF), Roche (+ 0,10) Prozent auf 286,40 CHF), Holcim (-0,11 Prozent auf 71,38 CHF) und UBS (-0,16 Prozent auf 30,83 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,65 Prozent auf 91,98 CHF), Swiss Re (-1,82 Prozent auf 142,90 CHF), Givaudan (-1,41 Prozent auf 3 349,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 153,20 CHF) und Sika (-1,35 Prozent auf 153,15 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 685 262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 247,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,07 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,07 Prozent, die höchste im Index.

