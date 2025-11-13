Gewinne in Zürich: SLI am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Am Mittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 2 087,25 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,243 Prozent auf 2 091,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 085,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 094,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 086,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 3,22 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der SLI mit 2 025,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 992,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der SLI mit 1 924,58 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,62 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swiss Life (+ 1,80 Prozent auf 884,20 CHF), ams-OSRAM (+ 1,33 Prozent auf 10,64 CHF), Julius Bär (+ 1,10 Prozent auf 58,78 CHF), Swiss Re (+ 0,79 Prozent auf 153,00 CHF) und Temenos (+ 0,73 Prozent auf 75,65 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 156,65 CHF), Swisscom (-1,26 Prozent auf 589,50 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 156,20 CHF), Straumann (-0,86 Prozent auf 103,35 CHF) und Alcon (-0,56 Prozent auf 63,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 674 080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,29 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at