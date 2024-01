SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 496,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,202 Swiss Life-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.01.2024 auf 583,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,49 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 17,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swiss Life einen Börsenwert von 16,34 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Swiss Life-Papiers fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Swiss Life-Anteils belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at