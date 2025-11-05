Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Profitable Swisscom-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.11.2024 wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Anteile betrug an diesem Tag 529,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,890 Swisscom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 090,74 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 04.11.2025 auf 577,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,07 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 30,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swisscom AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Keine Impulse: SMI schlussendlich ohne Schwung (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in Zürich: SMI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Swisscom AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swisscom AG
|643,50
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.