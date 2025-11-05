Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

Profitable Swisscom-Anlage? 05.11.2025 10:05:10

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swisscom-Investment verdienen können.

Am 05.11.2024 wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Anteile betrug an diesem Tag 529,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,890 Swisscom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 090,74 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 04.11.2025 auf 577,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 30,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Swisscom AG 643,50 2,31% Swisscom AG

