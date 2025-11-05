Optimismus in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in Grün

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,27 Prozent stärker bei 12 339,60 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,416 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,414 Prozent schwächer bei 12 255,97 Punkten, nach 12 306,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 347,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 255,77 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,747 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 12 507,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der SMI einen Wert von 11 858,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der SMI mit 11 866,01 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6,16 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 2,19 Prozent auf 31,21 CHF), Sika (+ 2,04 Prozent auf 152,55 CHF), Sonova (+ 2,04 Prozent auf 220,10 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3 311,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 148,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 57,56 CHF), Lonza (-0,89 Prozent auf 535,20 CHF), Swiss Life (-0,61 Prozent auf 876,40 CHF), Swisscom (-0,61 Prozent auf 573,50 CHF) und Alcon (-0,36 Prozent auf 60,50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 431 770 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 222,174 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,72 zu Buche schlagen. Mit 5,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at