Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der SMI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 12 301,21 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 1,432 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,199 Prozent tiefer bei 12 289,55 Punkten, nach 12 314,10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 258,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 314,93 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 1,88 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, notierte der SMI bei 12 109,42 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 11 931,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der SMI einen Stand von 11 967,70 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,83 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 4,95 Prozent auf 97,10 CHF), Swisscom (+ 2,60 Prozent auf 592,00 CHF), Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 149,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 59,96 CHF) und Swiss Life (+ 0,55 Prozent auf 879,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-1,91 Prozent auf 154,40 CHF), Sonova (-1,52 Prozent auf 219,70 CHF), Nestlé (-1,30 Prozent auf 77,45 CHF), Lonza (-1,27 Prozent auf 558,40 CHF) und Richemont (-0,77 Prozent auf 160,60 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 031 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 223,401 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Mit 5,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at