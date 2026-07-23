Snap-On Inc. Reports Climb In Q2 Profit

(RTTNews) - Snap-On Inc. (SNA) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $260.6 million, or $4.96 per share. This compares with $250.3 million, or $4.72 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.235 billion from $1.179 billion last year.

Snap-On Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $260.6 Mln. vs. $250.3 Mln. last year. -EPS: $4.96 vs. $4.72 last year. -Revenue: $1.235 Bln vs. $1.179 Bln last year.