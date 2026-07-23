Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|
23.07.2026 12:37:17
Snap-On Inc. Reports Climb In Q2 Profit
(RTTNews) - Snap-On Inc. (SNA) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $260.6 million, or $4.96 per share. This compares with $250.3 million, or $4.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.235 billion from $1.179 billion last year.
Snap-On Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $260.6 Mln. vs. $250.3 Mln. last year. -EPS: $4.96 vs. $4.72 last year. -Revenue: $1.235 Bln vs. $1.179 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!