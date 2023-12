Snowflake-Aktie stark dank guter Quartalszahlen

Das Cloud-Unternehmen Snowflake hat am Vorabend starke Zahlen präsentiert. Snowflake habe die Erwartungen in den vier Vorquartalen nicht so deutlich übertroffen wie jetzt. Erstmals sei in dieser Zeit der Ausblick angehoben worden, lobte Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies.Im New Yorker Handel klettert die Snowflake-Aktie zeitweise um 7,80 Prozent auf 189,00 Dollar. Damit bleiben die Aktien unter ihrem Jahreshoch von knapp 194 Dollar, einem wichtigen Widerstand.

Das Cloud-Unternehmen war erst 2020 an die Börse gegangen. Gegen Ende dieses ersten Corona-Jahres folgte dann ein Rekordhoch von 429 Dollar. Mit dem Ende des Corona-Booms in der Branche ging es dann aber ab Ende 2021 schnell nach unten mit dem Kurs.

Redaktion finanzen.net / (dpa-AFX)