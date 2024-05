So viel Dividende bringt die ConvaTec-Aktie

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ConvaTec-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel ConvaTec am 16.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,05 USD für das Jahr 2023. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum London-Schluss ging die ConvaTec-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 2,55 GBP aus dem Handel. Am 17.05.2024 wird das ConvaTec-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem ConvaTec-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2023 weist das ConvaTec-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent auf. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 2,18 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von ConvaTec via London 14,53 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 304,22 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel ConvaTec

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,07 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent ansteigen.

ConvaTec-Kerndaten

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens ConvaTec steht aktuell bei 6,862 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ConvaTec beträgt aktuell 47,51. Im Jahr 2023 erzielte ConvaTec einen Umsatz von 1,724 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,05 USD.

