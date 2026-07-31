Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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31.07.2026 07:10:51
Sony hikes profit forecast on gaming strength
It’s expected to benefit from the highly anticipated launch of Grand Theft Auto VIWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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