Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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30.07.2026 14:03:05
Southern Co. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Southern Co. (SO) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $1.174 billion, or $1.03 per share. This compares with $880 million, or $0.80 per share, last year.
Excluding items, Southern Co. reported adjusted earnings of $1.289 billion or $1.13 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $6.977 billion from $6.973 billion last year.
Southern Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.174 Bln. vs. $880 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.80 last year. -Revenue: $6.977 Bln vs. $6.973 Bln last year.
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