Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 19:35:20
SpaceX IPO makes Musk a paper trillionaire
Elon Musk's SpaceX company has floated on the Nasdaq stock exchange, with shares climbing more than 25% above the opening price. This makes Musk the world's first paper trillionaire, at least by market capitalization.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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